Cinéma sous les Etoiles Cassis 15 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Cinéma sous les Etoiles Mardi 15 juillet 2025 le mardi à partir de 21h30.

Mercredi 16 juillet 2025 le mercredi à partir de 21h30.

Samedi 19 juillet 2025 le samedi à partir de 21h30.

Lundi 21 juillet 2025 le lundi à partir de 21h30.

Mardi 22 juillet 2025 le mardi à partir de 22h.

Mercredi 23 juillet 2025 le mercredi à partir de 21h30.

Lundi 28 juillet 2025 le lundi à partir de 21h30.

Mardi 29 juillet 2025 le mardi à partir de 21h30.

Mercredi 30 juillet 2025 le mercredi à partir de 21h30. Promenade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-15

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-19

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-28

2025-07-29

2025-07-30

Cet été, le 7e art prend l’air sur un site d’exception entre port et plage, rendez-vous sur l’esplanade Aristide Briand pour le Cinéma sous les Etoiles.

Durant les mois de juillet et d’août, animez vos soirées d’été grâce aux Cinéma sous les étoiles, présenté par le Centre Culturel de Cassis, les lundis, mardis et mercredis soir*.



Programmation

– 15 juillet Mission impossible The Final Reckoning

– 16 juillet Lilo et Stitch

– 19 juillet Demain, ça rentre ?

– 21 juillet F1

– 22 juillet Elio (Disney Pixar)

– 23 juillet Superman (2025)

– 28 juillet Ballerina

– 29 juillet Les Schtroumpfs Le film (animation)

– 30 juillet Dragons (Dreamwork)



Programmation du mois d’août à venir…



Juillet Lancement de la séance 21h45 / Début du film 22h00

Août Lancement de la séance 21h30 / Début du film 21h45



Tarifs :

5 € (-14 ans) / 9 €

Projection en plein air. Placement libre.

Pré-vente disponible jusqu’à 18h00 le jour J.

Billetterie possible sur place le soir de la projection, règlement en espèces ou CB (sous réserve de disponibilité).



Pour plus de confort, vous avez la possibilité de réserver des chaises longues via ce lien https://reservation.ot-cassis.com/option-chaise-longue-cinema-sous-les-etoiles.html



*Programmation sous réserve de modifications



En cas de mauvaise météo, l’organisateur se réserve le droit de déplacer la séance dans la salle de projection du CINE CALANQUES 20 Av E. AGOSTINI. .

Promenade Aristide Briand

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73

English :

This summer, the 7th art takes to the air on an exceptional site: between port and beach, meet on the Aristide Briand esplanade for Cinéma sous les Etoiles.

German :

Diesen Sommer geht die 7. Kunst an einem außergewöhnlichen Ort in die Luft: Zwischen Hafen und Strand treffen Sie sich auf der Esplanade Aristide Briand zum Cinéma sous les Etoiles (Kino unter Sternen).

Italiano :

Quest’estate, la settima arte prende il volo in un luogo d’eccezione: tra il porto e la spiaggia, incontratevi sull’esplanade Aristide Briand per Cinéma sous les Etoiles.

Espanol :

Este verano, el 7º arte toma el aire en un lugar excepcional: entre el puerto y la playa, el Cinéma sous les Etoiles tiene lugar en la explanada Aristide Briand.

L’événement Cinéma sous les Etoiles Cassis a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de Cassis