Cinéma sous les Etoiles Cassis

Cinéma sous les Etoiles Cassis lundi 28 juillet 2025.

Cinéma sous les Etoiles

Lundi 4 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 5 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 6 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 11 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 12 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 13 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 18 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 25 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 26 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 27 août 2025 à partir de 21h30.

Début du film 21h45. Promenade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 21:30:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-18 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27

Cet été, le 7e art prend l’air sur un site d’exception entre port et plage, rendez-vous sur l’esplanade Aristide Briand pour le Cinéma sous les Etoiles.

Durant les mois de juillet et d’août, animez vos soirées d’été grâce aux Cinéma sous les étoiles, présenté par le Centre Culturel de Cassis, les lundis, mardis et mercredis soir*.



Programmation

– 15 juillet Mission impossible The Final Reckoning

– 16 juillet Lilo et Stitch

– 19 juillet Demain, ça rentre ?

– 21 juillet F1

– 22 juillet Elio (Disney Pixar)

– 23 juillet Superman (2025)

– 28 juillet Ballerina

– 29 juillet Les Schtroumpfs Le film (animation)

– 30 juillet Dragons (Dreamwork)

– 4 août Matérialists

– 5 août Falcon express

– 6 août Jurassic world

– 11 août F1

– 12 août Superman

– 13 août Dragons

– 18 août Jurassic world

– 25 août Les 4 fantastiques

– 26 août Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?

– 27 août Avignon



Programmation du mois d’août à venir…



Juillet Lancement de la séance 21h45 / Début du film 22h00

Août Lancement de la séance 21h30 / Début du film 21h45



Tarifs

5 € (-14 ans) / 9 €

Projection en plein air. Placement libre.

Pré-vente disponible jusqu’à 18h00 le jour J.

Billetterie possible sur place le soir de la projection, règlement en espèces ou CB (sous réserve de disponibilité).



Pour plus de confort, vous avez la possibilité de réserver des chaises longues via ce lien https://reservation.ot-cassis.com/option-chaise-longue-cinema-sous-les-etoiles.html



*Programmation sous réserve de modifications



En cas de mauvaise météo, l’organisateur se réserve le droit de déplacer la séance dans la salle de projection du CINE CALANQUES 20 Av E. AGOSTINI. .

Promenade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73

English :

This summer, the 7th art takes to the air on an exceptional site: between port and beach, meet on the Aristide Briand esplanade for Cinéma sous les Etoiles.

German :

Diesen Sommer geht die 7. Kunst an einem außergewöhnlichen Ort in die Luft: Zwischen Hafen und Strand treffen Sie sich auf der Esplanade Aristide Briand zum Cinéma sous les Etoiles (Kino unter Sternen).

Italiano :

Quest’estate, la settima arte prende il volo in un luogo d’eccezione: tra il porto e la spiaggia, incontratevi sull’esplanade Aristide Briand per Cinéma sous les Etoiles.

Espanol :

Este verano, el 7º arte toma el aire en un lugar excepcional: entre el puerto y la playa, el Cinéma sous les Etoiles tiene lugar en la explanada Aristide Briand.

L’événement Cinéma sous les Etoiles Cassis a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de Cassis