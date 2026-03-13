Cinéma sous les étoiles

Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cinéma sous les étoiles, près de la Mairie de Contrisson, à la nuit tombée (rempli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Animations à partir de 19h avec buvette et restauration.Tout public

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Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

Cinema under the stars, near Contrisson town hall, at dusk (filled in at the village hall in case of bad weather).

Entertainment from 7pm, with refreshments and food.

L’événement Cinéma sous les étoiles Contrisson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE