Cinéma sous les étoiles Fête de Famille Pujols jeudi 21 août 2025.

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-21

2025-08-21

Projection en plein air du film « Fête de Famille » de Cédric Kahn, à la tombée de la nuit.

En partenariat avec l’Utopie, le Département et le BAT.

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 16 13

English : Cinéma sous les étoiles Fête de Famille

Open-air screening of the film « Fête de Famille » by Cédric Kahn, at dusk.

In partnership with Utopie, the Département and BAT.

German : Cinéma sous les étoiles Fête de Famille

Open-Air-Vorführung des Films « Fête de Famille » von Cédric Kahn bei Einbruch der Dunkelheit.

In Partnerschaft mit L’Utopie, dem Département und dem BAT.

Italiano :

Proiezione all’aperto del film « Fête de Famille » di Cédric Kahn, al tramonto.

In collaborazione con Utopie, il Dipartimento e la BAT.

Espanol : Cinéma sous les étoiles Fête de Famille

Proyección al aire libre de la película « Fête de Famille » de Cédric Kahn, al atardecer.

En colaboración con Utopie, el Département y la BAT.

