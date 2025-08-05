CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LE COMPTE DE MONTE-CHRISTO Poussan
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LE COMPTE DE MONTE-CHRISTO Poussan mardi 5 août 2025.
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LE COMPTE DE MONTE-CHRISTO
24 rue de la Salle Poussan Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-08-05 2025-09-05
.
24 rue de la Salle Poussan 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 18 35 91 ccas@poussan.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CINÉMA SOUS LES ÉTOILES LE COMPTE DE MONTE-CHRISTO Poussan a été mis à jour le 2025-08-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE