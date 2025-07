Cinéma sous les étoiles Nogent-sur-Vernisson

Cinéma sous les étoiles dans le parc du Château, proposé par la mairie et l’association Le Vox de Château-Renard. Cette année à l’affiche Un p’tit truc en plus . RDV à l’heure du dîner apportez un pique-nique et partagez votre repas dans le parc du Château, avant le début de la séance à la tombée de la nuit. 0 .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 60 53

