À la tombée de la nuit, l’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac.

Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l’office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

Synopsis:

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. .

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie

English :

As night falls, the Astrolabe shows its cinema under the starry skies of Grand-Figeac.

Pre-show events are organized by the local communes. For more information, contact the Tourist Office of Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, zeigt das Astrolabe sein Kino unter dem Sternenhimmel des Grand-Figeac.

Vor den Vorstellungen werden von den Gemeinden Animationen organisiert. Erkundigen Sie sich beim Fremdenverkehrsamt des Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

Italiano :

Al calar della sera, l’Astrolabio proietta i suoi film sotto il cielo stellato del Grand-Figeac.

Le autorità locali organizzano eventi prima delle proiezioni. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio del turismo di Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

Espanol :

Al caer la noche, el Astrolabio proyecta sus películas bajo el cielo estrellado de Grand-Figeac.

Las autoridades locales organizan eventos antes de las proyecciones. Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Turismo de Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.

