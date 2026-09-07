Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM Place du Temple Montélimar
lundi 5 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Projection suivie d’un échange avec Isabelle Gamot, coordinatrice du CLS CLSM (Montélimar-Agglomération) et une personne concernée, ayant participé au film.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Places offertes par le CLS CLSM.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Screening followed by a discussion with Isabelle Gamot, coordinator of CLS CLSM (Montélimar-Agglomération), and a person directly affected who appeared in the film.
Free admission, subject to availability. Seats provided by the CLS CLSM.
L’événement Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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