Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:00:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Projection suivie d’un échange avec Isabelle Gamot, coordinatrice du CLS CLSM (Montélimar-Agglomération) et une personne concernée, ayant participé au film.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Places offertes par le CLS CLSM.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening followed by a discussion with Isabelle Gamot, coordinator of CLS CLSM (Montélimar-Agglomération), and a person directly affected who appeared in the film.

Free admission, subject to availability. Seats provided by the CLS CLSM.

L’événement Cinéma : Soyons fous dans le cadre des SISM Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération