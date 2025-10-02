Cinéma Spécial semaine bleue Saint-Affrique
Cinéma Spécial semaine bleue Saint-Affrique jeudi 2 octobre 2025.
Cinéma Spécial semaine bleue
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuit sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Venez partager un moment convivial et émouvant dans le cadre de la Semaine Bleue !
Projection du film Cœurs Vaillants de Valérie Zenatti et Mona Achache
Avec Camille Cotin, Maé Roudet-Rubens et Léo Riehl.
́ ́:
L’odyssée de 6 enfants juifs qui se sont cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant, rien n’est impossible pour ces jeunes orphelins.
́ ́ ̀ ́ .
Places à retirer au CCAS .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 10 mairie@ville-saintaffrique.fr
English :
Come and share a friendly and moving moment as part of Semaine Bleue!
German :
Freuen Sie sich auf einen geselligen und bewegenden Moment im Rahmen der Blauen Woche!
Italiano :
Venite a condividere un momento di amicizia e di commozione nell’ambito della Semaine Bleue!
Espanol :
¡Venga a compartir un momento amistoso y conmovedor en el marco de la Semaine Bleue!
L’événement Cinéma Spécial semaine bleue Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)