Cinéma Spécial semaine bleue Saint-Affrique

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Venez partager un moment convivial et émouvant dans le cadre de la Semaine Bleue !

Projection du film Cœurs Vaillants de Valérie Zenatti et Mona Achache

Avec Camille Cotin, Maé Roudet-Rubens et Léo Riehl.

L’odyssée de 6 enfants juifs qui se sont cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant, rien n’est impossible pour ces jeunes orphelins.

Places à retirer au CCAS .

English :

Come and share a friendly and moving moment as part of Semaine Bleue!

German :

Freuen Sie sich auf einen geselligen und bewegenden Moment im Rahmen der Blauen Woche!

Italiano :

Venite a condividere un momento di amicizia e di commozione nell’ambito della Semaine Bleue!

Espanol :

¡Venga a compartir un momento amistoso y conmovedor en el marco de la Semaine Bleue!

