Cinéma Super Grand Prix Mutzig

Cinéma Super Grand Prix Mutzig mercredi 17 septembre 2025.

Cinéma Super Grand Prix

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

2025-09-17

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie !

Avant première dans le cadre de Ciné Cool .

