Cinéma Super Grand Prix Saint-Affrique

Cinéma Super Grand Prix Saint-Affrique mercredi 22 octobre 2025.

Cinéma Super Grand Prix

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-02

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles.

A partir de 6 ans.

À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie !

8 octobre 2025 en salle | 1h 38min | Animation, Aventure, Famille

De Waldemar Fast

| Par Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

Avec Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

Titre original Grand Prix Of Europe .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Edda dreams of becoming a motor racing champion.

German :

Edda träumt davon, Meisterin im Autorennen zu werden.

Italiano :

Edda sogna di diventare un campione di automobilismo.

Espanol :

Edda sueña con convertirse en campeona de automovilismo.

