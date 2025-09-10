Cinéma Sur le Toit #10 Midsommar Bar à Bulles Paris

Cinéma Sur le Toit #10 Midsommar Bar à Bulles Paris mercredi 10 septembre 2025.

Midsommar

d’Ari Aster

TW : violence, gore

2019 / Horreur / Suède/USA / 2h51

Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes prend une tournure beaucoup plus sinistre lorsque la célébration rituelle dépeinte dans ce film de folk-horror se fait glaçante et terrifiante.

—

19h15 : ouverture des portes

20h15 : dernières entrées

20h45 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 20h30 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°10 – Jeudi 11 septembre à 19H15

Le mercredi 10 septembre 2025

de 19h00 à 23h50

gratuit

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 4 SEPTEMBRE À 12H

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

