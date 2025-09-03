Cinéma Sur le Toit #9 La Grande Bellezza Bar à Bulles Paris
Cinéma Sur le Toit #9 La Grande Bellezza Bar à Bulles Paris mercredi 3 septembre 2025.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 28 AOÛT À 12H
La Grande Bellezza
de Paolo Sorrentino
2013 / Drame / Italie / 2h21
Des fêtes somptueuses dans la haute société romaine révèlent une vacuité existentielle profonde. Ici, les célébrations sont constantes mais creuses, métaphysiques, presque spectrales. La fête devient une fuite. C’est une œuvre qui réfléchit à ce que la célébration cache, davantage qu’à ce qu’elle révèle.
—
19h30 : ouverture des portes
20h30 : dernières entrées
21h00 : début du film
ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 20h30 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.
LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit
Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…
Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.
CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°9 – Mercredi 3 septembre à 19H30
Le mercredi 03 septembre 2025
de 19h00 à 23h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis
