Cinéma Sur le Toit #9 La Grande Bellezza Bar à Bulles Paris mercredi 3 septembre 2025.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE JEUDI 28 AOÛT À 12H

La Grande Bellezza

de Paolo Sorrentino

2013 / Drame / Italie / 2h21

Des fêtes somptueuses dans la haute société romaine révèlent une vacuité existentielle profonde. Ici, les célébrations sont constantes mais creuses, métaphysiques, presque spectrales. La fête devient une fuite. C’est une œuvre qui réfléchit à ce que la célébration cache, davantage qu’à ce qu’elle révèle.

19h30 : ouverture des portes

20h30 : dernières entrées

21h00 : début du film

ATTENTION : Merci de vous présenter au plus tard à 20h30 au guichet d’accueil. Passé ce délai, l’accès à la séance ne sera pas garanti et votre place pourra être redonnée à une personne s’inscrivant sur la liste d’attente sur place.

LE FESTIVAL Cinéma sur le Toit

Mariages qui dérapent, rites sacrés, enterrements joyeux, nuits de fête à l’épreuve du réel…

Cet été, Cinéma sur le Toit vous convie à une traversée cinématographique des célébrations — intimes, collectives, interdites ou silencieuses — là où la fête devient révélatrice, là où le rituel se mêle à la transformation.

CINÉMA SUR LE TOIT • SÉANCE N°9 – Mercredi 3 septembre à 19H30

Le mercredi 03 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 90, boulevard de ClichyParis

