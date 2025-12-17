Cinéma SURPRISE ! Carantec
Cinéma SURPRISE ! Carantec mardi 6 janvier 2026.
Cinéma SURPRISE !
11 Rue Duquesne Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 20:30:00
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
En partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai), nous vous proposons notre rendez-vous mensuel un film en avant-première.
Après la séance, vous êtes cordialement invités à échanger sur le film autour d’un verre. .
