Cinéma Tafiti Saint-Affrique
Cinéma Tafiti Saint-Affrique mercredi 4 février 2026.
Cinéma Tafiti
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-04
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un potamochère aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis.
A partir de 3 ans
En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non…
21 janvier 2026 en salle | 1h 22min | Animation, Aventure, Famille
De Nina Wels|
Par Nicholas Hause, Julia Boehme
Avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich
Titre original Tafiti Ab durch die Wüste .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
When Tafiti, a young meerkat, meets Mèchefol, an exuberant and friendly bushpig, he knows they can never be friends.
