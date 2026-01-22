Cinéma Tafiti Saint-Affrique

Cinéma Tafiti

Début : Samedi 2026-02-04

fin : 2026-02-07

2026-02-04 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un potamochère aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis.

En effet, la vie dans le désert est pleine de dangers et Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers. Mais lorsque son grand-père est mordu par un serpent venimeux, Tafiti n’a pas le choix. Il doit partir à la recherche d’une fleur légendaire qui guérit de tous les maux, mais qui pousse au-delà des vastes étendues brûlantes du désert. Une quête périlleuse que Tafiti décide d’affronter seul. Mais c’est sans compter sur Mèchefol, bien décidé à accompagner son nouveau meilleur ami dans cette aventure, qu’il le veuille ou non…

21 janvier 2026 en salle | 1h 22min | Animation, Aventure, Famille

De Nina Wels|

Par Nicholas Hause, Julia Boehme

Avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich

Titre original Tafiti Ab durch die Wüste .

When Tafiti, a young meerkat, meets Mèchefol, an exuberant and friendly bushpig, he knows they can never be friends.

