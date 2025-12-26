Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac Figeac
Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac Figeac dimanche 11 janvier 2026.
Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac
2, boulevard pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 18:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Venez découvir le tango avec une initiation avec Christine Caminade et Laurent Dechanterac de la Cie A Media Luz, puis découvrez le film documentaire de Corinne Espagno (56 mn) avec Nathalie Le Brun-Bailly.
Elle danse, sculpte, voyage, de festival en festival de tango
Venez découvir le tango avec une initiation avec Christine Caminade et Laurent Dechanterac de la Cie A Media Luz, puis découvrez le film documentaire de Corinne Espagno (56 mn) avec Nathalie Le Brun-Bailly.
Elle danse, sculpte, voyage, de festival en festival de tango. Atteinte d’une déficience visuelle profonde, Nathalie montre à une cinéaste comment son corps est plus efficient que des yeux pour voir. La malvoyante guide la voyante et nous apprend à regarder d’une autre manière. Mais ce qu’elle cherche à nous faire voir n’est pas aussi argentin qu’il n’y paraît. Jusqu’ici, Nathalie a toujours réussi à faire en sorte qu’on ne voie pas qu’elle n’y voit pas. Histoire d’une transition dans la vie d’une femme qui a décidé de se montrer telle qu’elle est . .
2, boulevard pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 cinema@grand-figeac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover tango with an initiation with Christine Caminade and Laurent Dechanterac from Cie A Media Luz, then watch Corinne Espagno’s documentary film (56 mn) with Nathalie Le Brun-Bailly.
She dances, sculpts and travels from tango festival to tango festival
L’événement Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac Figeac a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Figeac