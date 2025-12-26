Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac Figeac

Cinéma, Tango et Malvoyance Cinéma Charles BoyerFigeac

Venez découvir le tango avec une initiation avec Christine Caminade et Laurent Dechanterac de la Cie A Media Luz, puis découvrez le film documentaire de Corinne Espagno (56 mn) avec Nathalie Le Brun-Bailly.

Elle danse, sculpte, voyage, de festival en festival de tango. Atteinte d’une déficience visuelle profonde, Nathalie montre à une cinéaste comment son corps est plus efficient que des yeux pour voir. La malvoyante guide la voyante et nous apprend à regarder d’une autre manière. Mais ce qu’elle cherche à nous faire voir n’est pas aussi argentin qu’il n’y paraît. Jusqu’ici, Nathalie a toujours réussi à faire en sorte qu’on ne voie pas qu’elle n’y voit pas. Histoire d’une transition dans la vie d’une femme qui a décidé de se montrer telle qu’elle est . .

2, boulevard pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 cinema@grand-figeac.fr

English :

Come and discover tango with an initiation with Christine Caminade and Laurent Dechanterac from Cie A Media Luz, then watch Corinne Espagno’s documentary film (56 mn) with Nathalie Le Brun-Bailly.

She dances, sculpts and travels from tango festival to tango festival

