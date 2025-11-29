Cinéma T’as pas changé Champdeniers

Cinéma T’as pas changé

Jeudi 4 décembre, à 20h30.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Tout public

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

