Cinéma | T’as Pas Changé Centre Culturel Langeac

Cinéma | T’as Pas Changé

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

1h 45min | Comédie| De Jérôme Commandeur | Par Jérôme Commandeur, Kevin Knepper | Avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

