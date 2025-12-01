Cinéma | T’as Pas Changé Centre Culturel Langeac
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-10 20:30:00
2025-12-10
1h 45min | Comédie| De Jérôme Commandeur | Par Jérôme Commandeur, Kevin Knepper | Avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
1h 45min | Comedy| By Jérôme Commandeur | By Jérôme Commandeur, Kevin Knepper | With Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
