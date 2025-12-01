Cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Mouchard
Cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Mouchard jeudi 18 décembre 2025.
Cinéma T’as pas changé
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 20:30:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Cinéma T’as pas changé
Jeudi 18 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Jérôme Commandeur
Avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Comédie France 1h45
Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque. Véritable déclaration d’amour aux années 90, le film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais.
Public
Adultes .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com
English : Cinéma T’as pas changé
German : Cinéma T’as pas changé
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinéma T’as pas changé Mouchard a été mis à jour le 2025-11-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR