Cinéma T’as pas changé Salle des fêtes Mouchard

Cinéma T’as pas changé

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Jeudi 18 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Jérôme Commandeur

Avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis

Comédie France 1h45

Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque. Véritable déclaration d’amour aux années 90, le film dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais.

Public

Adultes .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com

