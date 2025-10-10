Cinéma : Taxi, roulotte et corrida Club seniors Desnouettes Paris

Cinéma : Taxi, roulotte et corrida Club seniors Desnouettes Paris vendredi 10 octobre 2025.

Cette séance de cinéma met à l’honneur Taxi, roulotte et corrida, une comédie française culte portée par des personnages hauts en couleur.

Au programme :

Un scénario enlevé , où l’humour et les rebondissements s’enchaînent.

, où l’humour et les rebondissements s’enchaînent. Des scènes inoubliables , qui mêlent légèreté, fantaisie et énergie.

, qui mêlent légèreté, fantaisie et énergie. Un moment convivial, idéal pour partager rires et émotions autour d’un grand classique du cinéma populaire.

Une projection qui promet de faire voyager le public dans l’univers joyeux et burlesque de cette œuvre intemporelle.

(Re)découvrez la comédie pétillante Taxi, roulotte et corrida, un film plein de rythme et de bonne humeur qui entraîne le spectateur dans une succession de situations cocasses et de quiproquos savoureux.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Desnouettes

Tél. 01 45 33 42 56

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Desnouettes 16, rue du Clos Feuquières 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris