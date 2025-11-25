Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINEMA Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente

CINEMA Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente mardi 25 novembre 2025.

CINEMA

Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25

Date(s) :
2025-11-25

Projection du film REGARDE
  .

Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15  communication@terresdehautecharente.fr

English :

Screening of the film REGARDE

German :

Vorführung des Films REGARDE

Italiano :

Proiezione del film REGARDE

Espanol :

Proyección de la película REGARDE

L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Charente Limousine