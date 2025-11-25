CINEMA Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente
CINEMA Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente mardi 25 novembre 2025.
CINEMA
Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:30:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Projection du film REGARDE
.
Salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Screening of the film REGARDE
German :
Vorführung des Films REGARDE
Italiano :
Proiezione del film REGARDE
Espanol :
Proyección de la película REGARDE
L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Charente Limousine