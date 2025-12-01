CINEMA salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente
CINEMA salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente mardi 23 décembre 2025.
CINEMA
salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Début : 2025-12-23 20:30:00
2025-12-23
Projection du film CLASSE MOYENNE
salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Screening of the film CLASSE MOYENNE
German :
Vorführung des Films MITTELKLASSE
Italiano :
Proiezione del film CLASSE MOYENNE
Espanol :
Proyección de la película CLASSE MOYENNE
L'événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-11-07