CINEMA salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente

CINEMA

salle des fetes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Début : 2025-12-23 20:30:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Projection du film CLASSE MOYENNE

English :

Screening of the film CLASSE MOYENNE

German :

Vorführung des Films MITTELKLASSE

Italiano :

Proiezione del film CLASSE MOYENNE

Espanol :

Proyección de la película CLASSE MOYENNE

