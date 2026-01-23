CINEMA Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente
Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Projection du film ZOOTOPIE 2
Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
ZOOTOPIE 2 film screening
L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Charente Limousine