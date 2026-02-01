CINEMA Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente
CINEMA
Salle des fêtes de l’Hermitage Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Début : 2026-02-24 20:30:00
2026-02-24
Projection du film NUREMBERG
️ MARDI 24 MARS à 20h30. Drame, Historique
De James Vanderbilt avec Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant
.
Salle des fêtes de l’Hermitage Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Screening of NUREMBERG
? TUESDAY, MARCH 24 at 8:30 p.m. Drama, Historical
By James Vanderbilt with Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant
L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Charente Limousine