CINEMA Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente

Salle des fêtes de l'Hermitage Rue de l'Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24 10:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Projection du film NUREMBERG

️ MARDI 24 MARS à 20h30. Drame, Historique

De James Vanderbilt avec Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant

.

Salle des fêtes de l’Hermitage Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

English :

Screening of NUREMBERG

? TUESDAY, MARCH 24 at 8:30 p.m. Drama, Historical

By James Vanderbilt with Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant

