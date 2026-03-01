CINEMA Salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente

CINEMA Salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente mardi 24 mars 2026.

CINEMA

Salle des fêtes Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:30:00
fin : 2026-03-24

Date(s) :
2026-03-24

Projection du film NUREMBERG
Salle des fêtes Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15  communication@terresdehautecharente.fr

English :

Screening of the film NUREMBERG

