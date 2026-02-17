CINEMA SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Terres-de-Haute-Charente
CINEMA SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Terres-de-Haute-Charente mercredi 15 avril 2026.
CINEMA
SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Projection du film d’animation TAFITI
de Nina Wels avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich
.
SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the animated film TAFITI
by Nina Wels with Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich
L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Charente Limousine