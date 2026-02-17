CINEMA SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Terres-de-Haute-Charente

CINEMA

SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Projection du film d’animation TAFITI

de Nina Wels avec Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich

.

SALLE DES FÊTES DE L’HERMITAGE Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the animated film TAFITI

by Nina Wels with Deborah Rouach, Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich

L’événement CINEMA Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Charente Limousine