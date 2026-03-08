Cinéma The Bride! Place du Temple Montélimar

Cinéma The Bride! Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-07

2026-04-01

Réalisé par Maggie Gyllenhaal
Avec Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening
États-Unis science-fiction, thriller
2h07 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Maggie Gyllenhaal
Starring Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening
United States science-fiction, thriller
2:07 ? vost

