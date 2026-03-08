Cinéma The Bride! Place du Temple Montélimar

Cinéma The Bride!

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-01

Réalisé par Maggie Gyllenhaal

Avec Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening

États-Unis science-fiction, thriller

2h07 vost

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directed by Maggie Gyllenhaal

Starring Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening

United States science-fiction, thriller

2:07 ? vost

L’événement Cinéma The Bride! Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération