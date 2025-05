Cinéma The Phoenician Scheme aux Templiers – Place du Temple Montélimar, 28 mai 2025 07:00, Montélimar.

Drôme

Cinéma The Phoenician Scheme aux Templiers Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : 2025-05-28

Début : 2025-05-28

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-05-28

Un film de Wes Anderson ; l’histoire d’une famille et d’une entreprise familiale. Benicio del Toro incarne le magnat Anatole Zsa-Zsa Korda, un des hommes les plus riches d’Europe.

Place du Temple Cinéma Les Templiers

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A film by Wes Anderson; the story of a family and a family business. Benicio del Toro plays tycoon Anatole Zsa-Zsa Korda, one of the richest men in Europe.

German :

Ein Film von Wes Anderson; die Geschichte einer Familie und eines Familienunternehmens. Benicio del Toro spielt den Magnaten Anatole Zsa-Zsa Korda, einen der reichsten Männer Europas.

Italiano :

Un film di Wes Anderson; la storia di una famiglia e di un’azienda familiare. Benicio del Toro interpreta il magnate Anatole Zsa-Zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d’Europa.

Espanol :

Una película de Wes Anderson; la historia de una familia y un negocio familiar. Benicio del Toro interpreta al magnate Anatole Zsa-Zsa Korda, uno de los hombres más ricos de Europa.

