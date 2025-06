Cinéma The Phoenician Scheme Place du Marcadieu Nay 22 juin 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma The Phoenician Scheme Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

2025-06-22 18:30:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Ce film est proposé en version originale sous-titrée.

Synopsis Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2025.1950. Anatole « Zsa-zsa » Korda, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d'Europe, survit à une nouvelle tentative d'assassinat (son sixième accident d'avion). Ses activités commerciales aux multiples ramifications, complexes à l'extrême et d'une redoutable brutalité, ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances idéologiques à travers le monde et, par conséquent, des tueurs à gages qu'ils emploient. Korda est aujourd'hui engagé dans la phase ultime d'un projet aussi ambitieux que déterminant pour sa carrière le Projet Korda d'infrastructure maritime et terrestre de Phénicie, vaste opération d'exploitation d'une région depuis longtemps laissée à l'abandon, mais au potentiel immense. .

Place du Marcadieu Espace Culturel du Pays de Nay

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

