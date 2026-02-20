Cinéma Thorigné-sur-Dué
Cinéma Thorigné-sur-Dué jeudi 12 mars 2026.
Cinéma
Salle de musique Thorigné-sur-Dué Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-03-12 2026-04-02 2026-04-23 2026-06-04 2026-06-25 2026-09-03 2026-09-24 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-26 2026-12-17
.
Salle de musique Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 05 13 contact@thorignesurdue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Thorigné-sur-Dué a été mis à jour le 2026-02-20 par Pays Perche Sarthois