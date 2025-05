Cinéma Thunderbolts – Saint-Affrique, 14 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Cinéma Thunderbolts Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-14

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-15

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnelle Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker.

Tout public

Tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s’unissant avant qu’il ne soit trop tard ?

30 avril 2025 en salle | 2h 06min | Action, Fantastique

De Jake Schreier|

Par Joanna Calo, Eric Pearson

Avec Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour .

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

English :

Marvel Studios has assembled an unconventional team of anti-heroes: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, The Phantom, Taskmaster and John Walker.

German :

Marvel Studios versammelt ein unkonventionelles Team von Antihelden: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Das Phantom, Taskmaster und John Walker.

Italiano :

I Marvel Studios hanno messo insieme una squadra di antieroi non convenzionali: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, The Phantom, Taskmaster e John Walker.

Espanol :

Marvel Studios ha reunido a un equipo poco convencional de antihéroes: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, El Fantasma, Taskmaster y John Walker.

L’événement Cinéma Thunderbolts Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)