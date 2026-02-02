Cinéma Timioche salle de l’étoile Amou
Cinéma Timioche salle de l’étoile Amou vendredi 20 février 2026.
Cinéma Timioche
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Pour les enfants, dès 3 ans
10h Avant le ciné, des histoires ! Lecture du livre Timioche réservation conseillée
10h30 film d’animation Timioche
Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui!
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Cinéma Timioche
For children aged 3 and up
10 a.m.: Before the movie, stories! Reading of the book Timioche reservation recommended
10:30 am: Animated film Timioche
The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves to make up excuses, often bigger than he is!
