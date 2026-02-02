Cinéma Timioche salle de l’étoile Amou

Cinéma Timioche

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Pour les enfants, dès 3 ans

10h Avant le ciné, des histoires ! Lecture du livre Timioche réservation conseillée

10h30 film d’animation Timioche

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui!

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Cinéma Timioche

For children aged 3 and up

10 a.m.: Before the movie, stories! Reading of the book Timioche reservation recommended

10:30 am: Animated film Timioche

The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves to make up excuses, often bigger than he is!

