Cinéma Timioche La Chapelle-en-Vercors
Cinéma Timioche La Chapelle-en-Vercors vendredi 12 décembre 2025.
Cinéma Timioche
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Un film de Alex Bain et Andy Martin, Daniela Opp, Sergei Ryabov, Julia Ocker
Nationalité Angleterre, Allemagne, Russie
Date de sortie 1 oct. 2025 23 mn
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gestion@vertapop.fr
English :
A film by Alex Bain and Andy Martin, Daniela Opp, Sergei Ryabov, Julia Ocker
Nationality: England, Germany, Russia
Release date: Oct. 1, 2025 23 mn
German :
Ein Film von Alex Bain und Andy Martin, Daniela Opp, Sergei Ryabov, Julia Ocker
Nationalität: England, Deutschland, Russland
Datum der Veröffentlichung: 1 Okt. 2025 23 Min
Italiano :
Un film di Alex Bain e Andy Martin, Daniela Opp, Sergei Ryabov, Julia Ocker
Nazionalità: Inghilterra, Germania, Russia
Data di uscita: 1 ottobre 2025 23 minuti
Espanol :
Una película de Alex Bain y Andy Martin, Daniela Opp, Sergei Ryabov, Julia Ocker
Nacionalidad: Inglaterra, Alemania, Rusia
Fecha de estreno: 1 Oct. 2025 23 mins
