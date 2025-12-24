Cinéma tout public Avatar de feu et de cendres, Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Cinéma tout public Avatar de feu et de cendres

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 18:17:00

Date(s) :

2026-02-01

Projection exceptionnelle : entracte vers 16h30 avec boissons, crêpes, gâteaux.

Aux prises avec le chagrin après la mort de Neteyam, la famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive les Na’vi. Ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varang, alors que le conflit sur Pandora s’intensifie. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma tout public Avatar de feu et de cendres Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44