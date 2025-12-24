Cinéma tout public Chasse Gardée 2, Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Cinéma tout public Chasse Gardée 2

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:10:00

Date(s) :

2026-01-09

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma tout public Chasse Gardée 2 Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44