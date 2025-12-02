Cinéma tout public Demain Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

Cinéma tout public Demain

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 14h. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Chaque mois, une rencontre autour d’un film en compagnie d’un intervenant pour découvrir l’œuvre, l’auteur, débattre d’une thématique.

Film Demain



Réalisation Cyril Dion, Mélanie Laurent

Scénario Cyril Dion

Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin



Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes. Enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… .

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

English :

Each month, a film is screened in the company of a guest speaker, enabling you to discover the work, the author and discuss a particular theme.

German :

Jeden Monat findet ein Treffen zu einem Film mit einem Referenten statt, um das Werk und den Autor zu entdecken und über ein Thema zu diskutieren.

Italiano :

Ogni mese, una discussione sul film con un relatore ospite per saperne di più sull’opera, l’autore e il tema.

Espanol :

Cada mes, un coloquio cinematográfico con un conferenciante invitado para saber más sobre la obra, el autor y el tema.

