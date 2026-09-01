Cinéma tout public : Les Caprices de l’enfant Roi Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard
mercredi 30 septembre 2026 · Espace Culturel Sainte-Anne · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Cinéma tout public : Les Caprices de l’enfant Roi
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 16:24:00
Date(s) :
2026-09-30
Le CCAS de la Mairie de Saint-Lyphard invite les Lyphardais au cinéma. La séance est ouverte à tous, mais en priorité aux bénéficiaires du CCAS.
Au programme :
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil…
Inscription obligatoire en Mairie. .
Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 38 14
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English :
L’événement Cinéma tout public : Les Caprices de l’enfant Roi Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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