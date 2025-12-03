Cinéma tout public Regarde Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Cinéma tout public Regarde

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:05:00

2025-12-03

Le CCAS de la Mairie de Saint-Lyphard invite les Lyphardais au cinéma. La séance est ouverte à tous, mais en priorité aux bénéficiaires du CCAS.

Au programme

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

+33 2 40 91 38 16

