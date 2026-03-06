Cinéma Tout va bien suivi d’une rencontre avec Thomas Ellis Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
2026-04-10
Projection en présence du réalisateur, Thomas Ellis, et suivie d’un échange.
En partenariat avec le groupe montilien d’Amnesty International France.
1h26
Réalisé par Thomas Ellis
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Screening in the presence of director Thomas Ellis, followed by a discussion.
In partnership with Amnesty International France.
Directed by Thomas Ellis
France documentary
