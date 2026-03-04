Cinéma Tricot Crochet, Cinéma Utopia, Bordeaux

Cinéma Tricot Crochet Dimanche 15 mars, 09h30 Cinéma Utopia Gironde

Tricoter, crocheter et regarder un film : c’est le principe de ce « Cinémailles ».

Installez-vous dans une salle accueillante pour découvrir le film Le chant des Forêts de Vincent Munier pour « une plongée immersive et sensorielle au coeur de la nature » – France Inter, tout en avançant sur vos ouvrages, comme à la maison… mais ensemble.

La séance se déroule avec une lumière tamisée, permettant de tricoter ou crocheter confortablement pendant la projection. Chacun·e vient avec son matériel, son projet, son rythme et son envie de partager un moment simple autour du cinéma et du fil.

La séance se veut conviviale et détendue, et pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de prolonger ce moment dans les cafés et restaurants voisins du cinéma (prestation non incluse dans le billet).

Hâte de vous retrouver pour partager ce moment ensemble.

Carole, L’Atelier de Clélie

Cinéma Tricot Crochet

