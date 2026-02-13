Cinéma Tricot et Crochet à l’Utopia, Cinéma Utopia, Bordeaux

Cinéma Tricot et Crochet à l’Utopia Dimanche 15 février, 09h30 Cinéma Utopia Gironde

Installez-vous confortablement dans une salle à lumière tamisée pour découvrir Arco, superbe film d’animation multi-primé, tout en avançant sur vos ouvrages

– Chacun·e vient avec son matériel

– Un film pour petit·e·s et grand·e·s

– Un moment convivial, comme à la maison… mais entre passioné.e.s du fils

– Cinéma Utopia – 5 place Camille Jullian à Bordeaux

– Dimanche 15 février 2026 à 9h30

SUR RESERVATION UNIQUEMENT

Et pour celles et ceux qui le souhaitent, la discussion pourra se poursuivre autour d’un café ou d’un repas après la séance ☕ dans les cafés et restaurants voisins.

Hâte de partager ce doux moment avec vous

Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tricoter, crocheter et regarder un film… et si on faisait tout ça en même temps ?

