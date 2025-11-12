CINÉMA UN JEU À SOI Montpellier
CINÉMA UN JEU À SOI Montpellier mercredi 12 novembre 2025.
CINÉMA UN JEU À SOI
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Un film de Julia Martinez Heimann et Natalia Laclau, en version originale sous-titrée
Dans le cadre du cycle de projections documentaires Solidarités en action
️Le film ️
Un jeu à soi de Julia Martinez Heimann et Natalia Laclau 1h14min
À Buenos Aires, Lorena, Juliana, Luci, jouent au foot. Leurs destins se croisent aussi lors des grandes mobilisations féministes.
Suivi par un temps d’échange.
Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
A film by Julia Martinez Heimann and Natalia Laclau, in original version with subtitles
German :
Ein Film von Julia Martinez Heimann und Natalia Laclau, in Originalversion mit Untertiteln
Italiano :
Un film di Julia Martinez Heimann e Natalia Laclau, in versione originale con sottotitoli
Espanol :
Una película de Julia Martinez Heimann y Natalia Laclau, en versión original subtitulada
L’événement CINÉMA UN JEU À SOI Montpellier a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 PIERRESVIVES