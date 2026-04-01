Cinéma Un jour avec mon père

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14 21:40:00

Date(s) :

2026-04-14

Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.

Présenté au Festival de Cannes, cette chronique familiale au cœur du Nigéria y a reçu une mention spéciale pour la caméra d’or grâce à une mise en scène travaillée.

Réalisateur Akinola Davies

Avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Un jour avec mon père Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison de la Culture de Bischwiller