Cinéma Un jour avec mon père Bischwiller
Cinéma Un jour avec mon père Bischwiller mardi 14 avril 2026.
Cinéma Un jour avec mon père
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-14 20:00:00
fin : 2026-04-14 21:40:00
Date(s) :
2026-04-14
Un Jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.
Présenté au Festival de Cannes, cette chronique familiale au cœur du Nigéria y a reçu une mention spéciale pour la caméra d’or grâce à une mise en scène travaillée.
Réalisateur Akinola Davies
Avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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L’événement Cinéma Un jour avec mon père Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison de la Culture de Bischwiller