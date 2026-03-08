Cinéma Un jour avec mon père Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-01
Caméra d’or : Mention spéciale Cannes 2026
Meilleur premier film BAFTAS 2026
Réalisé par Akinola Davies
Avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo
Nigéria drame
1h33 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
