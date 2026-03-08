Cinéma Un jour avec mon père Place du Temple Montélimar

Cinéma Un jour avec mon père Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.

Cinéma Un jour avec mon père

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-01

Caméra d’or : Mention spéciale Cannes 2026
Meilleur premier film BAFTAS 2026

Réalisé par Akinola Davies
Avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo
Nigéria drame
1h33 vost
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Caméra d?or Special mention ? Cannes 2026
Best first film ? BAFTAS 2026

Directed by Akinola Davies
Starring Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo
Nigeria drama
1h33 ? vost

L’événement Cinéma Un jour avec mon père Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

Prochains événements à Montélimar