Cinéma Un Médecin pour la Paix – Salles-Curan, 24 mai 2025 07:00, Salles-Curan.

Aveyron

Cinéma Un Médecin pour la Paix Place de l’Eglise Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Un film d’une humanité absolue. Cet homme qui a perdu la moitié de ses enfants, continue de se battre pour la Paix. Il croit encore à l’humanité.

Au Cinéma de Salles-Curan. 2 séances du 24 au 25 mai. .

Place de l’Eglise

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie sallescurancine@gmail.com

English :

A film of absolute humanity. This man, who has lost half his children, continues to fight for Peace. He still believes in humanity.

German :

Ein Film von absoluter Menschlichkeit. Dieser Mann, der die Hälfte seiner Kinder verloren hat, kämpft weiter für den Frieden. Er glaubt immer noch an die Menschheit.

Italiano :

Un film di assoluta umanità. Quest’uomo che ha perso metà dei suoi figli continua a lottare per la pace. Crede ancora nell’umanità.

Espanol :

Una película de humanidad absoluta. Este hombre que ha perdido a la mitad de sus hijos sigue luchando por la paz. Sigue creyendo en la humanidad.

L’événement Cinéma Un Médecin pour la Paix Salles-Curan a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)