Cinéma Un monde fragile et merveilleux Espace Animation Les Houches
Cinéma Un monde fragile et merveilleux Espace Animation Les Houches mercredi 8 avril 2026.
Les Houches
Cinéma Un monde fragile et merveilleux
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Un monde fragile et merveilleux de Cyril Aris avec Mounia Akl, Hassan Akil, Julia Kassar Liban, USA, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar 2026 Durée 1h50 Version Originale sous-titrée Label Les Coups de cœur de Cinébus
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Un monde fragile et merveilleux by Cyril Aris with Mounia Akl, Hassan Akil, Julia Kassar Lebanon, USA, Germany, Saudi Arabia, Qatar ? 2026 Running time 1h50 Original version with subtitles Label Les Coups de c?ur de Cinébus
L’événement Cinéma Un monde fragile et merveilleux Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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