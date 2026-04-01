Cinéma Un monde fragile et merveilleux Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma Un monde fragile et merveilleux

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un monde fragile et merveilleux de Cyril Aris avec Mounia Akl, Hassan Akil, Julia Kassar Liban, USA, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar 2026 Durée 1h50 Version Originale sous-titrée Label Les Coups de cœur de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Un monde fragile et merveilleux by Cyril Aris with Mounia Akl, Hassan Akil, Julia Kassar Lebanon, USA, Germany, Saudi Arabia, Qatar ? 2026 Running time 1h50 Original version with subtitles Label Les Coups de c?ur de Cinébus

L’événement Cinéma Un monde fragile et merveilleux Les Houches a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc