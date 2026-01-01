Cinéma Un petit mensonge de Denis Malleval L’escalle, Bar à manger de Martrou Échillais
L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais Charente-Maritime
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-18
Projection du film Un petit mensonge en présence du réalisateur, Denis MALLEVAL.
L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 33 36 lescalle17@gmail.com
English : Film: A Little Lie by Denis Malleval
Screening of the film ‘Un petit mensonge’ in the presence of the director, Denis Mallevall.
