Cinéma Un petit mensonge de Denis Malleval L’escalle, Bar à manger de Martrou Échillais

Cinéma Un petit mensonge de Denis Malleval

L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais Charente-Maritime

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

2026-01-18

Projection du film Un petit mensonge en présence du réalisateur, Denis MALLEVAL.

L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 33 36 lescalle17@gmail.com

English : Film: A Little Lie by Denis Malleval

Screening of the film ‘Un petit mensonge’ in the presence of the director, Denis Mallevall.

L’événement Cinéma Un petit mensonge de Denis Malleval Échillais a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan