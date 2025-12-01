Cinéma Un p’tit truc en plus Rue Francis Fer Forges-les-Eaux

Cinéma Un p’tit truc en plus

Rue Francis Fer Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Cinéma de Noël

Séance à 15h gratuit pour tous Pop corn offert

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. .

Rue Francis Fer Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

