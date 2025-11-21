Cinéma Un simple accident Aix-Villemaur-Pâlis

Cinéma Un simple accident Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 21 novembre 2025.

Cinéma Un simple accident

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Vendredi 21 novembre VILLEMAUR-SUR-VANNE Cinéma Un simple accident . A 20h à la salle des fêtes.

Film réalisé par Jafar Panahi qui explore des thèmes profonds tels que la mémoire, la justice et la vengeance. L’histoire suit Vahid, un mécanicien azerbaïdjanais, qui croit reconnaître son ancien tortionnaire dans un client de son garage. Après avoir percuté un chien, Vahid se retrouve impliqué dans un kidnapping involontaire, ce qui déclenche une série d’événements tragiques et moralisants. Le film, qui a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes 2025, met en lumière les traumatismes et les hésitations face à la répression et à la mémoire collective.

Tarifs plein tarif 7 € tarif réduit 4 € carte fidélité 25 € (5 places) 7 .

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Un simple accident Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance