Cinéma Un simple accident Bassercles

Cinéma Un simple accident

salle communale Bassercles Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

VOIX ORIGINALE SOUS-TITRÉ FRANÇAIS

salle communale Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Cinéma Un simple accident

Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. But when confronted with this family man who fiercely denies having been his torturer, doubt creeps in.

ORIGINAL VOICE WITH FRENCH SUBTITLES

German : Cinéma Un simple accident

Iran, in der heutigen Zeit. Ein Mann begegnet zufällig einem Mann, den er für seinen ehemaligen Folterer hält. Doch angesichts des Familienvaters, der vehement bestreitet, sein Peiniger gewesen zu sein, kommen Zweifel auf.

ORIGINALSTIMME MIT FRANZÖSISCHEN UNTERTITELN

Italiano :

Iran, nel presente. Un uomo si imbatte in una persona che ritiene essere il suo ex torturatore. Ma di fronte a un padre di famiglia che nega ferocemente di essere stato il suo torturatore, il dubbio si insinua.

VOCE ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN FRANCESE

Espanol : Cinéma Un simple accident

Irán, en la actualidad. Un hombre tropieza con alguien que cree que es su antiguo torturador. Pero, frente a un padre de familia que niega ferozmente haber sido su torturador, la duda se apodera de él.

VOZ ORIGINAL CON SUBTÍTULOS EN FRANCÉS

